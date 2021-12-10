В Псковской области увеличат установленный прожиточный минимум на 2022 год

Установленный прожиточный минимум в Псковской области на 2022 год увеличат. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.

Исходя из постановления администрации Псковской области от 18 августа 2021 года, величина прожиточного минимума на 2022 год составляла 12 тыс. 279 рублей на душу населения, 13 тыс. 384 рублей для трудоспособного населения, 10 тыс. 560 рублй для пенсионеров и 12 тыс. 73 рублей для детей.

Новое постановление гласит, что величина прожиточного минимума увеличится и будет на душу населения 12 тыс. 527 рублей (рост к 2021 году на 720 рублей или 106%), для трудоспособного населения – 13 тыс. 654 рубля (рост к 2021 году 864 рубля или 106,8%) для пенсионеров – 10 тыс. 773 рубля (рост к 2021 году 1 тыс. 81 рубль или 111,2%), для детей – 12 тыс. 250 рубля (рост к 2021 году 471 рубль или 104,0%).

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.