11 декабря в Пскове откроются две лыжные трассы и три катка

Две лыжные трассы и три муниципальных катка откроются в Пскове с 11 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На стадионе «Машиностроитель» лыжная трасса и ледовая площадка в будние дни будут открыты с 16.00 до 21.00, в выходные – с 12.00 до 21.00. Стоимость входного билета – 100 рублей, прокат лыж и коньков – 100 рублей в час. Для посетителей будет оборудована специальная комната для переобувания.

Муниципальный каток для массового катания в Пскове откроют по адресу Октябрьский проспект, 31 (Летний сад). Режим работы: с понедельника по четверг с 15.00 до 21.30, в пятницу с 15.00 до 22.00, в субботу с 11.00 до 22.00, в воскресение с 11.00 до 21.30. Стоимость входного билета в будние дни составит 100 рублей, в выходные и праздничные дни – 130 рублей. Прокат коньков – 100 рублей в час. Для посетителей будут предусмотрены туалеты и теплая раздевалка.

На данный момент в связи с эпидемиологической обстановкой в Пскове прорабатывается вопрос посещения раздевалок и туалетов на территории катков по QR-кодам.

Бесплатно поиграть в хоккей и покататься на коньках в областном центре можно на улице Кузбасской дивизии, 30, где залита хоккейная коробка. Обязательным требованием здесь выступает соблюдение социальной дистанции. Также в свободном доступе будет открыта лыжная трасса у спортивного комплекса «Электрон» на улице Киселева, 1.

Как отметили в пресс-службе, работа катков будет зависеть от погодных условий.