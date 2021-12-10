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Общество

Старинную саблю XIX века пытались незаконно вывезти из Псковской области

10 декабря 2021 года, 10:56

Незаконный вывоз стальной сабли XIX века был остановлен псковскими таможенниками на участке российско-латвийской границы на посту «МАПП Убылинка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Старинную саблю XIX века пытались незаконно вывезти из Псковской области

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Предмет, напоминающий внешне саблю, уложенную в ножны, был обнаружен за водительским сиденьем транспортного средства в ходе проведения таможенного контроля.

Согласно заключению эксперта Министерства культуры Российской Федерации, найденное оружие идентифицируется как «шашка кавказская, изготовленная в конце 19 века». Обнаруженная сабля является культурной ценностью и имеет особое историческое значение.

В настоящее время данный предмет можно вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза исключительно на основании выданного уполномоченным органом разрешительного документ. В данном случае – Министерством культуры РФ.

Рыночная цена обнаруженной старинной стальной сабли превышает 500 тыс. рублей.

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