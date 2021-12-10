Михаил Ведерников: До конца года муниципалитетам Псковской области необходимо выполнить план по вакцинации

«Два района, Псковский и Себежский, уже фактически выполнили план по вакцинации. Остальным муниципалитетам эту задачу нужно решить до конца года», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 9 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины привились 837 человек (всего 253 тыс. 894). Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1 тыс. 746 псковичей (всего 243 тыс. 653). Ревакцинировались за минувший день 919 жителей региона, за весь период – 25 тыс. 849.

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 82,3%.