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Общество / Здоровье

Два района Псковской области перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

9 декабря 2021 года, 14:34

План по вакцинации от коронавируса перевыполнили в Псковском и Себежском районах. Об этом на совещании с медиками 9 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды». 

По его словам, на данный момент по всей России поставлена задача привить 80% взрослого населения от коронавирусной инфекции к началу 2022 года. В Псковской области этот показатель выполнен на 62%, по стране – 68%.

Михаил Ведерников уточнил, что данные сроки важно выдержать в связи с тем, что срок действия вакцины у первых привившихся постепенной истекает. «С учётом этого фактора мы можем существенно затянуть выход на ту критическую отметку, за которой формируется коллективный иммунитет для успешного противодействия пандемии», – сообщил он.

Глава региона отметил, что в Себежском районе план по вакцинации в настоящее время выполнен более чем на 97%, в Псковском районе – почти на 111%. Кроме того, шесть муниципалитетов региона достигли показателя в 60-70%. В их числе Палкинский, Порховский, Островский, Стругокрасненский, Пушкиногорский и Плюсский районы.

Также по словам Михаила Ведерникова, для достижения показателей вакцинации в Псковской области подготовлена вся соответствующая инфраструктура. В частности, в каждом муниципалитете организованы прививочные пункты, а также имеется запас препаратов. Михаил Ведерников отметил, что пункты вакцинации будут дополнительно усилены волонтерами из числа студентов-медиков и бригадами.

Глава региона также сообщил о невероятном отклике со стороны молодежи. Многие студенты и школьники пишут о том, что готовы принять участие в борьбе с пандемией.

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