Псковский врач: Женщины легче переносят коронавирус

Женщины переносят заболевание коронавирусом легче, чем мужчины. Также пациенты, переведенные в отделение после реанимации, женского пола быстрее восстанавливаются, чем пациенты - мужчины. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова .

«Моя работа в условиях COVID-19 заставила направить значительные усилия на выявление прогностических факторов риска развития критических состояний и смерти», - также рассказала врач. Она добавила, что пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические легочные заболевания, артериальная гипертензия и онкологическая патология, ожирение связаны с повышенным риском смерти при COVID-19.

Ожирение потенцирует множественные сердечно-сосудистые факторы риска, лежащие в основе клинического cердечно-сосудистого континуума, приводя к неблагоприятным сердечно - сосудистым исходам. В настоящее время активно изучается роль биологических молекул — медиаторов воспаления, которые участвуют в сердечно-сосудистом континууме. Хроническое воспаление и ожирение играют ключевую роль в развитии этого континуума, а пациенты с ожирением более подвержены развитию инфекционных заболеваний.