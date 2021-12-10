Псковский врач: Женщины легче переносят коронавирус

Женщины переносят заболевание коронавирусом легче, чем мужчины. Также пациенты, переведенные в отделение после реанимации, женского пола быстрее восстанавливаются, чем пациенты - мужчины. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова.
По ее словам, иммунная система женщин сильнее ориентирована на защиту от инфекционных заболеваний. Их ткани более устойчивы к повреждениям вирусами. У лиц женского пола иммунные механизмы направлены на предотвращение тяжелых форм болезней, их приобретенный иммунитет более эффективен. Также, именно женские гормоны способствуют активной регенерации легких.
Эльвина Давлятова
Фото из личного архива
«Моя работа в условиях COVID-19 заставила направить значительные усилия на выявление прогностических факторов риска развития критических состояний и смерти», - также рассказала врач. Она добавила, что пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические легочные заболевания, артериальная гипертензия и онкологическая патология, ожирение связаны с повышенным риском смерти при COVID-19.
Ожирение потенцирует множественные сердечно-сосудистые факторы риска, лежащие в основе клинического cердечно-сосудистого континуума, приводя к неблагоприятным сердечно - сосудистым исходам. В настоящее время активно изучается роль биологических молекул — медиаторов воспаления, которые участвуют в сердечно-сосудистом континууме. Хроническое воспаление и ожирение играют ключевую роль в развитии этого континуума, а пациенты с ожирением более подвержены развитию инфекционных заболеваний.