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Общество / Здоровье

Врач Псковской инфекционной больницы: Коронавирус непредсказуем

30 ноября 2021 года, 09:38

О том, как в Псковской областной инфекционной больнице идет восстановление и реабилитация пациентов, перенесших коронавирус, в беседе с корреспондентом «Псковской правды» рассказала и. о. заведующего третьего инфекционного отделения медучреждения Эльвина Давлятова.

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По ее словам, период восстановления у всех разный: кто-то после реанимации встает на следующий день, другим требуется длительная работа. Даже среди молодых людей есть случаи, когда на первой неделе максимум получалось только присесть.

Врач Псковской инфекционной больницы: Коронавирус непредсказуем
Эльвина Давлятова
Фото из личного архива
«У каждого процесс выздоровления идет индивидуально. В зависимости от этого и выстраивается программа лечебной физкультуры. Инструктор ЛФК решает, какие упражнения можно пациенту сделать сегодня. Все, естественно, согласовывается с лечащим врачом, который строго контролирует, можно ли, например, пациентa сажать или помогать ему вставать», - пояснила Эльвина Давлятова.

Излишние нагрузки, по словам специалиста, могут ухудшить течение заболевания. «К этому вопросу мы подходим предельно осторожно. Шаг за шагом каждый день какое-то упражнение мы можем добавлять», - сказала врач и добавила, что занятия ЛФК проходят в палате, чтобы ограничить социальные контакты в медучреждении.

Средний и младший персонал оказывает должный уход. Они переворачивают больных во избежание пролежней, проводят обработку тела.

Помощь пациентам оказывает и психолог. «После реанимации людям требуется моральная поддержка, хорошая психологическая разгрузка, потому что они находились на грани жизни и смерти. То есть восстановление идет комплексно», - заключила Эльвина Давлятова.

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Комментарии

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Бабулечка
12:08 30.11.2021

Ну вот,опять... между жизнью и смертью находятся... Так всегда и было ,в других реанимациях,не только в ковидарии. Такой хороший уход, а почему же увозят от вас по 4-8 человек ,в мешках? Почему же главврач ещё в начале ковидной истории подпугивала,что переболевших ждёт отсроченная смерть . Многие успешно дома лечатся, или всего лишь из-за того что потеряли запах обращаются к врачам, за больничным. Как любите рассказывать о коронованной болезни. Спасибо,что сегодня не призываете уколоться ...

Дедуля
13:32 30.11.2021

Бабулечка , я смотрю Вам очень скучно и энергию некуда девать . Идите лучше свяжите внучатам носочки , теплее будет зимой то

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