Врач Псковской инфекционной больницы: Коронавирус непредсказуем

О том, как в Псковской областной инфекционной больнице идет восстановление и реабилитация пациентов, перенесших коронавирус, в беседе с корреспондентом «Псковской правды» рассказала и. о. заведующего третьего инфекционного отделения медучреждения Эльвина Давлятова.

«У каждого процесс выздоровления идет индивидуально. В зависимости от этого и выстраивается программа лечебной физкультуры. Инструктор ЛФК решает, какие упражнения можно пациенту сделать сегодня. Все, естественно, согласовывается с лечащим врачом, который строго контролирует, можно ли, например, пациентa сажать или помогать ему вставать», - пояснила Эльвина Давлятова.

Излишние нагрузки, по словам специалиста, могут ухудшить течение заболевания. «К этому вопросу мы подходим предельно осторожно. Шаг за шагом каждый день какое-то упражнение мы можем добавлять», - сказала врач и добавила, что занятия ЛФК проходят в палате, чтобы ограничить социальные контакты в медучреждении.

Средний и младший персонал оказывает должный уход. Они переворачивают больных во избежание пролежней, проводят обработку тела.

Помощь пациентам оказывает и психолог. «После реанимации людям требуется моральная поддержка, хорошая психологическая разгрузка, потому что они находились на грани жизни и смерти. То есть восстановление идет комплексно», - заключила Эльвина Давлятова.