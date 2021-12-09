Студент ПсковГУ рассказал, как принимал роды в cкорой помощи

Третьекурсник факультета «Лечебное дело» ПсковГУ Максим Ельцов поделился, как принимал роды в машине cкорой помощи. Об этом случае 9 декабря на совещании губернатора с медицинскими работниками региона рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

Как сообщил Максим Ельцов, это произошло в январе 2019 года, когда юноша только закончил медучилище и стал работать фельдшером в скорой помощи. «Вызов поступил из дома напротив детской областной больницы в Пскове, а сразу за больницей, как вы знаете, находится перинатальный центр. Всё рядом, но мы всё равно не успели довезти роженицу. Роды были очень стремительные, вторые для 29-летней девушки», – прокомментировал студент ПсковГУ.

Для Максима Ельцова подобный опыт был впервые. Ранее он не принимал родов, ситуацию осложняли условия: «зима, холод, машина на ходу».



«Водитель при всём желании не мог мне помочь – он мчал в перинатальный центр, всё пришлось делать одному. Страшно было очень! Страшно в первую очередь за малыша – тогда родился мальчик – я опасался, что он может переохладиться», - поделился своими переживаниями студент и добавил, что закончилось все благополучно – ребёнок родился без патологий, здоровым и не успел замерзнуть.

Максим Ельцов до сих пор работает на «скорой». По его словам, после окончания ПсковГУ он намерен продолжить обучение в ординатуре. «Ближайшая к нам находится в Петербурге, поэтому на пару лет из Пскова придётся переехать», – рассказал студент.

Он также отметил, что подобных экстремальных случаев за прошедшие три года ему переживать не приходилось.