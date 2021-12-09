В Пскове восстанавливают пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова

В Пскове началась работа по восстановлению пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова, пишет Псковское агентство информации.

9 декабря рабочие установили знаки «пешеходный переход». На следующей неделе будет смонтирован светофор, работу которого синхронизируют с установленным на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой.

Пешеходный переход был ликвидирован по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения в сентябре 2019 года. В этом году было принято решение о его восстановлении. При этом рассматривался вариант оборудования островка безопасности, но в конечном счёте было решено поставить светофор.