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Общество

В Пскове восстанавливают пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова

9 декабря 2021 года, 14:51

В Пскове началась работа по восстановлению пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова, пишет Псковское агентство информации.

В Пскове восстанавливают пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова

9 декабря рабочие установили знаки «пешеходный переход». На следующей неделе будет смонтирован светофор, работу которого синхронизируют с установленным на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой.

Пешеходный переход был ликвидирован по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения в сентябре 2019 года. В этом году было принято решение о его восстановлении. При этом рассматривался вариант оборудования островка безопасности, но в конечном счёте было решено поставить светофор. 

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