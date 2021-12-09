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Общество

Предновогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области

9 декабря 2021 года, 10:05

В Псковской области стартовала ежегодная предновогодняя акция «Ёлка желаний». Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Предновогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области ежегодная акция проходит уже в третий раз. В 2020 году были исполнены 128 новогодних желаний детей. По словам губернатора, в прошлом году мечты детей реализовывали многие жители региона. «Каждому я хочу сказать искренние слова благодарности», – отметил Михаил Ведерников.

Стать Дедом Морозом для детей может каждый желающий. Все их желания размещены на официальном сайте ежегодной акции elka.pskov.ru.

Мечты разделены на материальные и нематериальные. К первым относятся подарки в виде цифровой техники, одежды или игрушек. Эти желания должны быть исполнены до 29 декабря. Ко вторым, нематериальным мечтам, относятся встречи с любимыми актерами, посещение концертов или, например, поездка на Красную Площадь в Москве. Их «добрым волшебникам» необходимо реализовать до 28 февраля.

При невозможности выполнения выбранного новогоднего желания по какой-либо причине участникам акции нужно сообщить об этом волонтерам по мобильному телефону +7 (911) 890-31-07. Кроме того, по нему можно связаться и в случае, если необходимо доставить подарок в конкретный район Псковской области.

«Новый Год – это время, когда исполняются самые заветные мечты. Давайте поможем им осуществиться!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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