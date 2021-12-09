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Общество

В Псковской области разрешили проведение в общепите нескольких банкетов одновременно

9 декабря 2021 года, 09:41

Проведение одновременно нескольких банкетов или банкета и концерта в месте общественного питания разрешили в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора «О мерах по противодействию COVID-19» 8 декабря.

В Псковской области разрешили проведение в общепите нескольких банкетов одновременно

Источник: pixabay.com

Однако, по словам губернатора, на территории Псковской области по-прежнему сохраняется запрет на танцы. Кроме того, все участники банкета должны иметь один из нескольких документов: или сертификат о пройденной вакцинации (QR-код), или документ, подтверждающий перенесенное заболевание в течение полугода, или медицинский отвод с отрицательным ПЦР-тестом.

«Для массовых мероприятий, которые проводятся в помещении, исключается требование о минимальной площади помещений», – отметил Михаил Ведерников.

Также он сообщил о том, что в Псковской области до 48 часов сократился срок действия отрицательных ПЦР-тестов. При этом срок действия документа, подтверждающего перенесенный коронавирус, с полугода увеличен до одного года. На сайте «Госуслуги» данные сертификаты уже имеют обновленные данные.

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