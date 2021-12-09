Псковский врач-пульмонолог рассказала, как сделать дыхательный тренажер своими руками

Кислородные концентраторы необходимы пациентам с хронической дыхательной недостаточностью, которая может быть осложнением различных заболеваний легких, таких как ХОБЛ, идиопатический легочный фиброз и других. Поэтому, если врач рекомендует постоянную оксигенотерапию, то кислородный концентратор необходимо приобрести для улучшения качества жизни и ее продолжения. Об этом заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала в комментарии «Псковской правде».

«Для этого понадобится питьевая трубочка (соломинка) или часть от инфузионной системы. Один конец опустить в бутылку с водой, и несколько раз с усилием выдувать через неё, пуская «пузыри». Но так же, можно выполнять упражнения, не прибегая к дополнительным устройствам», - рассказала врач.

«Считается, что дыхательная гимнастика - один из наиболее эффективных способов восстановления для переболевших коронавирусной инфекцией, - подчеркнула Марина Керман. - К счастью, противопоказаний к дыхательной гимнастике не очень много, но все же, они есть, а именно: различные травмы грудной клетки, позвоночника, головного мозга; лихорадка; кровотечение; острый тромбофлебит; гипертонический криз; а также высокое внутриглазное давление».