ФАПы в Псковской области начнут торговать лекарствами

В Псковской области фельдшерско-акушерские пункты смогут продавать населению лекарственные препараты. Об этом шла речь на заседании согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, которое проходит 8 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что обращений по поводу продажи лекарств в ФАПах поступает много и вопрос это непростой, но решаемый. По её словам, продавать лекарственные препараты может каждый ФАП или врачебная амбулатория, где есть лицензия и медицинские работники, прошедшие обучение по фармацевтической деятельности. Для этого необходимо специализированное оборудование: шкафы, сейф, кассовый аппарат, аппарат для бесконтактной оплаты, считыватель прибытия и выбытия препаратов.

Аптечную деятельность будут организовывать в 185 ФАПах, в первую очередь там, где поблизости нет аптек. При этом продавать в пунктах смогут лекарства из перечня жизненно важных. Как отметила Марина Гаращенко, список препаратов имеется в отдельном приказе Министерства здравоохранения, в основном там безрецептурные лекарства.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов уточнил, сколько средств необходимо на оборудование одного ФАПа. «Порядка 40 тысяч рублей», - ответила Марина Гаращенко.

Александр Котов предложил поставить цель, например, оборудовать для продажи лекарств в следующем году 20 ФАПов. «Странно, когда в населенном пункте есть современный ФАП, но невозможно приобрести никаких лекарств, даже самых необходимых», - сказал он.

Председатель комитета по здравоохранению пообещала подготовить «дорожную карту».

«Закончим мониторинг, представим перечень ФАПов, просчитаем сумму», - резюмировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.