Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Большой центр вакцинации откроется в здании бывшего перинатального центра в Пскове

8 декабря 2021 года, 12:29

В здании бывшего перинатального центра в Пскове планируется разместить большой прививочный центр. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании согласительной комиссии по бюджету региона на 2022 год 8 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко отметила, что корпус, в котором размещался перинатальный центр, передан Псковской городской поликлинике. Он вошёл в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Уже проведён ремонт на первом этаже здания. На это пошло 7 миллионов рублей. Сейчас начинается подготовка помещений под установку компьютерного томографа.

На продолжение ремонта направят ещё 7 миллионов рублей. В здание будут переведены медицинские службы.

Первых пациентов планируется принять уже в январе 2022 года. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В фестивале профессий «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принимают участие школьники из Пскова
Россельхозбанк вошел в состав членов Ассоциации развития финансовой грамотности
ФАПы в Псковской области начнут торговать лекарствами
Открытие вытрезвителя в Пскове пока не планируется
Еще 179 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Более 24 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
Стартовал первый тур голосования за участников премии «Народное признание–2021»
В Пскове в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка
До -17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
Четыре угла: перезагрузка?

Общество
8 декабря 10:04

Четыре угла: перезагрузка?

Состоялся конкурс на лучшую архитектурную концепцию застройки участка

Жизнь без короны

Общество / Здоровье
7 декабря 17:58

Жизнь без короны

Как победить коварную инфекцию

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях