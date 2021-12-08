Большой центр вакцинации откроется в здании бывшего перинатального центра в Пскове

В здании бывшего перинатального центра в Пскове планируется разместить большой прививочный центр. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании согласительной комиссии по бюджету региона на 2022 год 8 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко отметила, что корпус, в котором размещался перинатальный центр, передан Псковской городской поликлинике. Он вошёл в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Уже проведён ремонт на первом этаже здания. На это пошло 7 миллионов рублей. Сейчас начинается подготовка помещений под установку компьютерного томографа.

На продолжение ремонта направят ещё 7 миллионов рублей. В здание будут переведены медицинские службы.

Первых пациентов планируется принять уже в январе 2022 года.