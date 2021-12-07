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Общество

132 заявки поступили на премию Псковской области «Народное признание» в этом году

7 декабря 2021 года, 16:49

В 2022 году на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» поступило 132 заявки. Об этом сообщают организаторы — Псковское агентство информации.

132 заявки поступили на премию Псковской области «Народное признание» в этом году
Народное признание-2019
Фото: Андрей Степанов

Премия включает 12 номинаций, в каждой из которых будет присуждаться награда. 22 претендента будут бороться в номинации «Призвание», к которой относятся люди, которые отдают душу своей работе и своему делу. На номинацию «Инициатива» подали 19 заявок, которые раскрывают акции, инициативы, проекты, которые придумали и реализуют в Псковской области.

В номинации «Событие», несмотря на тяжелую эпидобстановку, представлены целых 16 претендентов: концерты, спортивные соревнования, фестивали, праздники, театральные постановки. 15 соискателей, среди которых художники, поэты, танцоры, исполнители, писатели, поборются в «Таланте».

В «Народном признании» есть две номинаций для героев: «Защита» – для представителей правоохранительных органов и силовых структур и «Поступок» – для представителей других профессий. В первую номинацию поступило шесть заявок, во вторую — четыре. В премии появилась новая номинация – «Экомышление», в которой будут бороться 11 соискателей, представляющих экологические проекты, реализуемые в Псковской области.

В ближайшее время на сайте Псковского агентства информации откроется голосование за всех претендентов на «Народное признание-2021». По итогам будет определена тройка финалистов премии в каждой из номинаций. Эти люди выйдут во второй тур голосования, а также получат оценку экспертного жюри. Победителей премии объявят в январе 2022 года.

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