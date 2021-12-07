8 декабря из-за установки центральной ёлки ограничат движение на Октябрьской площади в Пскове

8 декабря с 09.00 до 24.00 в Пскове из-за установки центральной ёлки ограничат движение автотранспорта на Октябрьской площади. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

В этот день для транспорта будут перекрыты полосы движения, примыкающие к центральному кругу на Октябрьской площади. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки, по возможности выбирая пути объезда.

«При движении следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», – отметили в ведомстве.