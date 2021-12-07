Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

8 декабря из-за установки центральной ёлки ограничат движение на Октябрьской площади в Пскове

7 декабря 2021 года, 11:42

8 декабря с 09.00 до 24.00 в Пскове из-за установки центральной ёлки ограничат движение автотранспорта на Октябрьской площади. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

8 декабря из-за установки центральной ёлки ограничат движение на Октябрьской площади в Пскове

Фото: Андрей Степанов

В этот день для транспорта будут перекрыты полосы движения, примыкающие к центральному кругу на Октябрьской площади. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки, по возможности выбирая пути объезда.

«При движении следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», – отметили в ведомстве.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Передачу Псковской епархии земельного участка под дом причта согласовала Псковская гордума
Депутаты Псковской гордумы согласовали четырёх заместителей Бориса Елкина
Установивших взрывное устройство на школу «террористов» нейтрализовали в Себежском районе
Гордума в первом чтении приняла бюджет Пскова на 2022 год
Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона
Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю
Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида
Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку