Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

7 декабря 2021 года, 10:40

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 56 подтвержденных случаев (всего 22 тыс. 505), в Опочецком районе – 24 (всего 2 тыс. 25), в Островском районе – 17 (всего 3 тыс. 41), в Великих Луках – 14 (всего 10 тыс. 801), в Себежском районе – 13 (всего 1 тыс. 521).

Десять человек заразились коронавирусом в Печорском районе (всего 1 тыс. 437), по шесть – в Псковском (всего 5 тыс. 584) и Невельском (всего 2 тыс. 803) районах, пять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 74), по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 641), Плюсском (всего 1 тыс. 104), Стругокрасненском (всего 987), Куньинском (всего 610) и Дновском (всего 520) районах.

В Локнянском (всего 486) и Усвятском (всего 451) районах выявили по три подтвержденных случая заражения, в Гдовском районе (всего 1 тыс. 116) – два, в Палкинском районе (всего 657) – один.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 67 тыс. 484 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 58 тыс. 950, в том числе 117 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 117 жителей региона. На данный момент проведено 674 тыс. 904 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 977 – за прошедший день.

Ранее стало известно о снятии с контроля Роспотребнадзора очага коронавирусной инфекции в городе Остров.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона
16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю
Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида
Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой
Почти 240 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса
До -16 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 7 декабря
На три управляющие компании Пскова составлены протоколы из-за ненадлежащей уборки снега
Очаг коронавируса в Острове снят с контроля
Пскович Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя»

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку