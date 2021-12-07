Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 56 подтвержденных случаев (всего 22 тыс. 505), в Опочецком районе – 24 (всего 2 тыс. 25), в Островском районе – 17 (всего 3 тыс. 41), в Великих Луках – 14 (всего 10 тыс. 801), в Себежском районе – 13 (всего 1 тыс. 521).

Десять человек заразились коронавирусом в Печорском районе (всего 1 тыс. 437), по шесть – в Псковском (всего 5 тыс. 584) и Невельском (всего 2 тыс. 803) районах, пять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 74), по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 641), Плюсском (всего 1 тыс. 104), Стругокрасненском (всего 987), Куньинском (всего 610) и Дновском (всего 520) районах.

В Локнянском (всего 486) и Усвятском (всего 451) районах выявили по три подтвержденных случая заражения, в Гдовском районе (всего 1 тыс. 116) – два, в Палкинском районе (всего 657) – один.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 67 тыс. 484 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 58 тыс. 950, в том числе 117 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 117 жителей региона. На данный момент проведено 674 тыс. 904 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 977 – за прошедший день.

Ранее стало известно о снятии с контроля Роспотребнадзора очага коронавирусной инфекции в городе Остров.