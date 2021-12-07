Очаг коронавируса в Острове снят с контроля

Очаг коронавирусной инфекции на производственной площадке в ООО «АБ Мед» в городе Остров снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В настоящее время активными в Псковской области остаются два очага коронавируса: на территориях Полонской среднеобразовательной школы (Порховский район) и Порховской школы-интерната.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 67 тыс. 484 человека, 180 – за минувшие сутки. Выздоровели 58 тыс. 950, из них 117 – за последние 24 часа. Умерли 1 тыс. 117 жителей региона.