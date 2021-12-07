Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида

После выписки из коронавирусного стационара период восстановления может занять от одного месяца до полугода, особенно если пациент был в критическом состоянии. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала заведующая 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина.