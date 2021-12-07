Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида

После выписки из коронавирусного стационара период восстановления может занять от одного месяца до полугода, особенно если пациент был в критическом состоянии. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала заведующая 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина.
По ее словам, чтобы максимально ускорить выздоровление, особенно необходимо работать над укреплением дыхательных мышц, мышц верхний и нижних конечностей.
Кадр из видео ПАИ
«При выписке из стационара мы в обязательном порядке показываем занятия дыхательной гимнастикой, а также упражнения для укрепления всех групп мышц. Это позволяет решить проблему потери мышечной массы после длительного нахождения в малоподвижном состоянии», - пояснила врач.
Она добавила, что процесс восстановления должен быть с постепенным увеличением объема нагрузок. «На всех этапах восстановления очень важна психологическая поддержка, полноценный сон, качественное сбалансированное питание, достаточный водный режим», - резюмировала Диана Бикмуллина.