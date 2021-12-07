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Общество / Здоровье

Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида

7 декабря 2021 года, 09:45

После выписки из коронавирусного стационара период восстановления может занять от одного месяца до полугода, особенно если пациент был в критическом состоянии. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала заведующая 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина.

Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида

Кадр из видео ПАИ
По ее словам, чтобы максимально ускорить выздоровление, особенно необходимо работать над укреплением дыхательных мышц, мышц верхний и нижних конечностей.

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«При выписке из стационара мы в обязательном порядке показываем занятия дыхательной гимнастикой, а также упражнения для укрепления всех групп мышц. Это позволяет решить проблему потери мышечной массы после длительного нахождения в малоподвижном состоянии», - пояснила врач.

Она добавила, что процесс восстановления должен быть с постепенным увеличением объема нагрузок. «На всех этапах восстановления очень важна психологическая поддержка, полноценный сон, качественное сбалансированное питание, достаточный водный режим», - резюмировала Диана Бикмуллина.

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