И. о. завотделением областной инфекционной больницы: Я не раздумывая приехала в Псков

И. о. заведующего первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина, получив приглашение приехать на работу в Псков из Уфы, сделала это не раздумывая. Об этом она рассказала корреспонденту «Псковской правды».

По словам Дианы Бикмуллиной, в первом отделении больницы, и. о. заведующего которого она является, насчитывается 90 коек. Все они обеспечены кислородом и находятся в отдельных боксах, по 3 в каждом. В боксах есть туалеты и душевые кабины, а возле каждой кровати — специальный пульт для связи с постовой медицинской сестрой.

Примерно 30 пациентов приходится на одного врача отделения. Ежедневно около 20 человек поступают в отделение и столько же из него выписываются. «У нас разные пациенты: и с отягощениями, и уходовые», - пояснила Диана Бикмуллина.

И. о. заведующего отделением добавила, что из двух десятков поступающих ежедневно пациентов привитых от коронавируса — 3-4 человека. И что когда она слышит от «взрослых, образованных людей», почему они не вакцинируются, то «внутри все закипает»: «Очень много откровенных глупостей, домыслов, слухов». Между тем, подчеркнула она, «всем надо привиться, чтобы формировать коллективный иммунитет».