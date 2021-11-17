И. о. завотделением областной инфекционной больницы: Я не раздумывая приехала в Псков

И. о. заведующего первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина, получив приглашение приехать на работу в Псков из Уфы, сделала это не раздумывая. Об этом она рассказала корреспонденту «Псковской правды».
И. о. заведующего первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина, получив приглашение приехать на работу в Псков из Уфы, сделала это не раздумывая. Об этом она рассказала корреспонденту «Псковской правды».
Примерно 30 пациентов приходится на одного врача отделения. Ежедневно около 20 человек поступают в отделение и столько же из него выписываются. «У нас разные пациенты: и с отягощениями, и уходовые», - пояснила Диана Бикмуллина.
И. о. заведующего отделением добавила, что из двух десятков поступающих ежедневно пациентов привитых от коронавируса — 3-4 человека. И что когда она слышит от «взрослых, образованных людей», почему они не вакцинируются, то «внутри все закипает»: «Очень много откровенных глупостей, домыслов, слухов». Между тем, подчеркнула она, «всем надо привиться, чтобы формировать коллективный иммунитет».
Понятно,что врачу необходимо такое говорить,да и зарплаты неплохие. Но,доктора медицинских наук А.Редько,И.Гундаров, В.Шафалинов,Д.Иванов,П.Воробьев и другие светила советской и российской медицины против экспериментов над людьми. Это не медицинский,экспериментальный препарат.Нет данных по исследованиям,нет данных о тех добровольцах,которые за небольшую плату укололись,о них ничего не сообщается.Нет базы данных о побочках,как в Казахстане,где умерли более 700человек после процедуры.Могли бы жить
Умирают в вашей инфекционке как привитые,так и непривитые.Где смысл ваших речей? Хотелось бы услышать мнение обычных терапевтов и сотрудников скорой помощи, у которых зарплата скромная,которые отказались от обязательной вакцинации и были восстановлены на работу прокуратурой. Естественный иммунитет переболевших коронавирусом бесценен.