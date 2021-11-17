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Общество / Здоровье

И. о. завотделением областной инфекционной больницы: Я не раздумывая приехала в Псков

17 ноября 2021 года, 10:50

И. о. заведующего первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина, получив приглашение приехать на работу в Псков из Уфы, сделала это не раздумывая. Об этом она рассказала корреспонденту «Псковской правды».

И. о. завотделением областной инфекционной больницы: Я не раздумывая приехала в Псков
Диана Бикмуллина
Кадр из видео ПАИ
18 ноября исполнится ровно год со дня ее работы в Псковской области. Врача привлекло то, что Псковская областная инфекционная больница «многопрофильная, многофункциональная», и в ней есть «все возможности: все необходимые препараты, в том числе новейшие, современные лаборатории». Кроме того, добавила Диана Бикмуллина, близость Пскова к Москве и Санкт-Петербургу позволяет «учиться, принимать участие в профессиональных семинарах и конгрессах».

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По словам Дианы Бикмуллиной, в первом отделении больницы, и. о. заведующего которого она является, насчитывается 90 коек. Все они обеспечены кислородом и находятся в отдельных боксах, по 3 в каждом. В боксах есть туалеты и душевые кабины, а возле каждой кровати — специальный пульт для связи с постовой медицинской сестрой.

Примерно 30 пациентов приходится на одного врача отделения. Ежедневно около 20 человек поступают в отделение и столько же из него выписываются. «У нас разные пациенты: и с отягощениями, и уходовые», - пояснила Диана Бикмуллина.

И. о. заведующего отделением добавила, что из двух десятков поступающих ежедневно пациентов привитых от коронавируса — 3-4 человека. И что когда она слышит от «взрослых, образованных людей», почему они не вакцинируются, то «внутри все закипает»: «Очень много откровенных глупостей, домыслов, слухов». Между тем, подчеркнула она, «всем надо привиться, чтобы формировать коллективный иммунитет». 

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Комментарии

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Бабулечка
14:07 17.11.2021

Понятно,что врачу необходимо такое говорить,да и зарплаты неплохие. Но,доктора медицинских наук А.Редько,И.Гундаров, В.Шафалинов,Д.Иванов,П.Воробьев и другие светила советской и российской медицины против экспериментов над людьми. Это не медицинский,экспериментальный препарат.Нет данных по исследованиям,нет данных о тех добровольцах,которые за небольшую плату укололись,о них ничего не сообщается.Нет базы данных о побочках,как в Казахстане,где умерли более 700человек после процедуры.Могли бы жить

Бабулечка
14:54 17.11.2021

Умирают в вашей инфекционке как привитые,так и непривитые.Где смысл ваших речей? Хотелось бы услышать мнение обычных терапевтов и сотрудников скорой помощи, у которых зарплата скромная,которые отказались от обязательной вакцинации и были восстановлены на работу прокуратурой. Естественный иммунитет переболевших коронавирусом бесценен.

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