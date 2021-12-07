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Общество

Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой

7 декабря 2021 года, 09:35

Вылет самолета, совершавшего рейс из Москвы в Псков, произошел с задержкой. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой

Фото: Дарья Хваткова

Основной причиной задержки рейса авиакомпании «Азимут» являлся задерживающийся вылет самолета из Краснодара в Москву.

«В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна. К нам вылетел борт, прибывший в Москву из Ростова», – сообщил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов.

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