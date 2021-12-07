На три управляющие компании Пскова составлены протоколы из-за ненадлежащей уборки снега

По факту ненадлежащей уборки снежных масс на три псковские управляющие компании составлены протоколы. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По факту ненадлежащей уборки снежных масс на три псковские управляющие компании составлены протоколы. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По его словам, ситуация с уборкой дворовых территорий города Пскова от снега действительно тяжелая. На данный момент к работе некоторых управляющих компаний областного центра есть ряд претензий. Так, на три из них уже составлены протоколы в связи с ненадлежащей уборкой снега. В частности, штрафы получили управляющие компании «Микрорайон №6», «Запсковье» и «Микрорайон Западный».
«Считаю, что этот список неполный – многие дворы завалены до сих пор, и здесь нужно продолжать адресную претензионную работу с (без)ответственными лицами», – отметил Михаил Ведерников.
Однако, по его словам, в регионе многое было сделано заблаговременно перед сильным снегопадом, накрывшим Псковскую область в конце ноябре – начале декабря. Так, синоптики заранее сообщили о грядущей непогоде, дорожная техника для уборки снега была преждевременно подготовлена, коммунальные службы распланировали усиленные смены, энергетики мобилизовались.
Михаил Ведерников также сообщил, что за прошедшую неделю, с 30 декабря по 6 декабря, на полигон в общей сложности было вывезено около 10 тыс. кубометров снежных масс. «С учётом повторных выездов расчищено 3,2 тыс км городских и пригородных дорог и больше 1,1 тыс км тротуаров», – уточнил глава региона и отметил, что дорожные службы все это время работали с максимальной нагрузкой.
«Несмотря на отдельные недочёты, тысячи людей добросовестно отработали эту непростую неделю. Спасибо им за это большое! Будем учитывать недоработки и совершенствоваться дальше», – поблагодарил все службы Михаил Ведерников.