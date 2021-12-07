На три управляющие компании Пскова составлены протоколы из-за ненадлежащей уборки снега

По факту ненадлежащей уборки снежных масс на три псковские управляющие компании составлены протоколы. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



По его словам, ситуация с уборкой дворовых территорий города Пскова от снега действительно тяжелая. На данный момент к работе некоторых управляющих компаний областного центра есть ряд претензий. Так, на три из них уже составлены протоколы в связи с ненадлежащей уборкой снега. В частности, штрафы получили управляющие компании «Микрорайон №6», «Запсковье» и «Микрорайон Западный». «Считаю, что этот список неполный – многие дворы завалены до сих пор, и здесь нужно продолжать адресную претензионную работу с (без)ответственными лицами», – отметил Михаил Ведерников.