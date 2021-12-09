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Общество

Центр сопровождения НКО Псковской области получил знак качества

9 декабря 2021 года, 11:12

АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» прошла внешнюю оценку качества оказания услуг и получила знак качества по системе «ОКНО», сообщила «Псковской правде» директор организации Елена Николаева.

По ее словам, такая возможность у НКО появилась, благодаря участию в проекте «Продюсерский центр СО НКО», который реализует проектный офис «Команда 2018» при поддержке Фонда Президентских грантов. Для того, чтобы получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центра обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы "ОКНО", партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.


Центр сопровождения НКО Псковской области получил знак качества

«Команда-2018 реализует проект, с помощью которого организации могут пройти внешнюю оценку качества и получить знак качества. Знак качества — это гарантия того, что организация работает по определенным стандартам и оказывает качественные услуги тем, кто обращается за помощью», - отметила Елена Николаева. И добавила, что участие в проекте «Продюсерский центр СО НКО заставило по-новому взглянуть на организацию работы в НКО.

Целью деятельности АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» является предоставление услуг в сфере содействия развитию некоммерческих организаций, в том числе оказание информационной, консультационной, научно-методической помощи их деятельности и реализации государственной политики по поддержке некоммерческих организаций. В настоящее время Центр сопровождения НКО осуществляет реализацию проекта «Горячая линия НКО» при поддержке администрации Псковской области и Общественных проектов Псковской области.

За два месяца активной работы:

- проведено консультаций - 30;

- зарегистрировано НКО - 6;

- регистрация НКО ( готовятся к подаче документов) - 6;

- подано проектных заявок на грант (ожидаются результаты) - 3;

- подано проектных заявок на грант (получен грант 4983815,00руб.) -

КОНТАКТЫ

ВК: https://vk.com/nko60
Тел.: +7 (921) 210-12-75 Татьяна Марина (по бухгалтерским и юридическим вопросам);
+7 (911) 359-33-51 Елена Николаева (по вопросам проектной работы, разработки заявок на грант).

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