11 дворов отремонтировали в Псковской области

В Пскове завершился ремонт 11 дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Заказчиком выступило Управлением городского хозяйства. Оно приняло работы, которые были выполнены в полном объеме.

Подрядчик ООО «Дорожник-2010» облагородил дворы у домов №2 по улице Алексея Алехина, №6 по улице Ижорского батальона, №62, 66 по улице Леона Поземского, №20 по улице Звездная.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтировала дворы у домов №20а по улице Красноармейской, №6, 26б и 30 по улице Розы Люксембург, №8 по улице Чехова, №11 по Ольгинской набережной.

Ремонт прошел в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств субсидии из областного бюджета.