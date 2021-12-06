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Общество

11 дворов отремонтировали в Псковской области

6 декабря 2021 года, 15:08

В Пскове завершился ремонт 11 дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

11 дворов отремонтировали в Псковской области

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Заказчиком выступило Управлением городского хозяйства. Оно приняло работы, которые были выполнены в полном объеме.

11 дворов отремонтировали в Псковской области

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Подрядчик ООО «Дорожник-2010» облагородил дворы у домов №2 по улице Алексея Алехина, №6 по улице Ижорского батальона, №62, 66 по улице Леона Поземского, №20 по улице Звездная.

11 дворов отремонтировали в Псковской области

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтировала дворы у домов №20а по улице Красноармейской, №6, 26б и 30 по улице Розы Люксембург, №8 по улице Чехова, №11 по Ольгинской набережной.

Ремонт прошел в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств субсидии из областного бюджета.

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