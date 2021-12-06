На демонтаж аварийных зданий в Стругокрасненском районе выделят 2,5 млн рублей

2,5 млн рублей выделят на демонтаж сооружений бывшего военного городка и аварийных зданий в Стругокрасненском районе в деревне Узьмино Марьинской волости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующее распоряжение о выделении администрации Стругокрасненского района средств из областного резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

Аналогичные работы по сносу ветхого жилья идут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Вопросы о демонтаже заброшенных домов, поступавшие в районную администрацию и к депутатам, был задан губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на пресс-конференции в медиахолдинге.

По поручению главы региона, летом текущего года были оперативно выделены средства из резервного фонда и проведены необходимые конкурсные работы. На данный момент в поселке Гдовского района произведен демонтаж пяти объектов. По словам губернатора, в их числе кафе, кочегарка и аварийное здание бывшего Дома офицеров.

«Задача очень важная – это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых. Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», – отметил Михаил Ведерников.