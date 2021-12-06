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Общество

Новости о погоде и запрете выхода на лёд были самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю

6 декабря 2021 года, 13:24

Самыми цитируемыми новостями «Псковской правды» на неделе см 29 ноября по 5 декабря были публикации о похолодании до -13 градусов, о запрете выхода на лёд, о плановой ротации кадров в «Единой России», о коронавирусе и вакцинации от него. По данным сервиса «Медиалогия», публикации издания за семь дней были использованы другими СМИ 15 раз.

Новости о погоде и запрете выхода на лёд были самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю

Первое место по количеству цитат за неделю заняло Псковское агентства информации. Другие СМИ использовали сообщения агентства 1 тыс. 408 раз. Ближайший конкурент — ПЛН — за неделю был процитирован 711 раз.

В ТОП-5 самых цитируемых средств массовой информации Псковской области также попали luki.ru (217 цитат), «АиФ Псков» (162 цитаты) и «МК Псков» (139 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, ЧП, силовые структуры, право.

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