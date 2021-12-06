Новости о погоде и запрете выхода на лёд были самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю

Самыми цитируемыми новостями «Псковской правды» на неделе см 29 ноября по 5 декабря были публикации о похолодании до -13 градусов, о запрете выхода на лёд, о плановой ротации кадров в «Единой России», о коронавирусе и вакцинации от него. По данным сервиса «Медиалогия», публикации издания за семь дней были использованы другими СМИ 15 раз.

Первое место по количеству цитат за неделю заняло Псковское агентства информации. Другие СМИ использовали сообщения агентства 1 тыс. 408 раз. Ближайший конкурент — ПЛН — за неделю был процитирован 711 раз.

В ТОП-5 самых цитируемых средств массовой информации Псковской области также попали luki.ru (217 цитат), «АиФ Псков» (162 цитаты) и «МК Псков» (139 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, ЧП, силовые структуры, право.