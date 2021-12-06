На улице Новгородской в Пскове появилось освещение

Освещение появилось в Пскове на улице Новгородской. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Ранее на отсутствие освещения в районе Любятово пожаловалась одна из местных жительниц. Она отметила, что дети по проезжей части ходят и в школу, и из школы. По словам Бориса Елкина, освещение планировалось подключить в ноябре. Работы по установке светильников велись в октябре-ноябре текущего года.

