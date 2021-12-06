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Общество

На улице Новгородской в Пскове появилось освещение

6 декабря 2021 года, 12:35

Освещение появилось в Пскове на улице Новгородской. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

На улице Новгородской в Пскове появилось освещение

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Ранее на отсутствие освещения в районе Любятово пожаловалась одна из местных жительниц. Она отметила, что дети по проезжей части ходят и в школу, и из школы. По словам Бориса Елкина, освещение планировалось подключить в ноябре. Работы по установке светильников велись в октябре-ноябре текущего года.

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