Особую ценность представляет похищенная у псковской пенсионерки икона «Николая Чудотворца»

Икона «Николая Чудотворца» первой половины XIX века псковской пенсионерки, изъятая у злоумышленника, представляет ценность особо художественного значения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Эту и еще три других иконы у пенсионерки из Пскова похитил ранее судимый житель областного центра.

Ранее из квартиры дома по улице Пригородной у 85-летней псковички свободным доступом были похищены четыре иконы. Как отметила сама потерпевшая, семейные реликвии остались у нее еще от прабабушки. Согласной версии следствия, предметы антиквариата были украдены гражданином, который предложил пенсионерке свою помощь по хозяйству. В дальнейшем злоумышленник собирался их продать. Однако попытка сбыта была вовремя пресечена сотрудниками ведомства.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный мужчина 1955 года рождения, который проживает в областном центре. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ходе проведенных обысков у гражданина Пскова похищенные иконы были изъяты. Согласно проведенной искусствоведческой экспертизе, икона «Николая Чудотворца», относящаяся к первой половине XIX века, представляет культурно-историческую ценность особо художественного значения.

На данный момент ранее судимый пскович заключен под стражу. Расследование дела продолжается.