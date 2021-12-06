В Пскове ведется подготовка контракта на строительство школы около «Электрона»

Ведется подготовка контракта на строительство школы на 525 мест на улице Киселева в районе «Электрона» в Пскове. Об этом 6 декабря в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Также ведется строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной.

По его словам, строительство образовательного учреждения на улице Юбилейной в Пскове ведется ударными темпами. Пару месяцев назад процент готовности школы равнялся 10%, на данный момент данный показатель почти достиг 40%.

«Подрядчик ответственно подходит к исполнению работ. Готовим заявки в рамках программы государственно-частного партнерства, чтобы создать 3 тысячи новых мест на территории Пскова и Псковского района к концу 2024 года», – уточнил Андрей Ермаков и добавил, что для правильности подачи состав заявки согласовывается с Министерством просвещения России.

Кроме того, руководитель профильного комитета отметил, что в течение трех последующих лет в колледжи региона будут привезены и смонтированы 41 мастерская для студентов, в том числе 11 – в 2022 году.

«По капремонтам 33 образовательных учреждения по области в заявке. Надеюсь, министерство всё одобрит», – подчеркнул Андрей Ермаков.