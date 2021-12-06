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Общество / Образование

В Пскове ведется подготовка контракта на строительство школы около «Электрона»

6 декабря 2021 года, 10:50

Ведется подготовка контракта на строительство школы на 525 мест на улице Киселева в районе «Электрона» в Пскове. Об этом 6 декабря в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Также ведется строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной.

В Пскове ведется подготовка контракта на строительство школы около «Электрона»

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, строительство образовательного учреждения на улице Юбилейной в Пскове ведется ударными темпами. Пару месяцев назад процент готовности школы равнялся 10%, на данный момент данный показатель почти достиг 40%.

«Подрядчик ответственно подходит к исполнению работ. Готовим заявки в рамках программы государственно-частного партнерства, чтобы создать 3 тысячи новых мест на территории Пскова и Псковского района к концу 2024 года», – уточнил Андрей Ермаков и добавил, что для правильности подачи состав заявки согласовывается с Министерством просвещения России.

Кроме того, руководитель профильного комитета отметил, что в течение трех последующих лет в колледжи региона будут привезены и смонтированы 41 мастерская для студентов, в том числе 11 – в 2022 году.

«По капремонтам 33 образовательных учреждения по области в заявке. Надеюсь, министерство всё одобрит», – подчеркнул Андрей Ермаков.

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