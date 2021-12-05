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Общество

Более 10 тысяч добровольцев зарегистрировано в Псковской области

5 декабря 2021 года, 15:04

В Псковской области зарегистрировано более 10 тыс. добровольцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 10 тысяч добровольцев зарегистрировано в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Как рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, для эффективной работы в регионе создаются условия и площадки, где добровольцы имеют возможность встречаться и придумывать новые идеи. На данный момент в регионах области открыли 13 центров добровольчества.

Михаил Ведерников поздравил волонтеров региона с Международным днем добровольцев, который отмечается 5 декабря.

«Особые слова признательности всем тем, кто вносит свой вклад в борьбу с пандемией: доставляет продукты и лекарства для пожилых людей, помогает с перевозкой врачей и пациентов, поддерживает медработников. Только в Псковской области за 2021 год при содействии регионального центра добровольчества было проведено более тысячи мероприятий», — подчеркнул глава региона.

Накануне в Москве состоялся Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, в котором в рамках конкурса добровольческих инициатив победили два участника от Псковской области. В номинации «Зеленая страна» выиграл проект «Экосуббота». В номинации «Комфортная среда» серебряным призером стал проект «Муниципальный ресурсный центр Островского района».

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