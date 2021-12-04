В ночь на 5 декабря запланирован вывоз снега с четырех улиц Пскова

В Пскове в ночь с 4 на 5 декабря с улиц Инженерной, Рокоссовского, Юности и Звездной запланирован вывоз снежных масс. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщила городская администрация.

Подрядные организации, а также управление городского хозяйства администрации Пскова просит автовладельцев в ночь с 4 на 5 декабря освободить по возможности проезжую часть указанных дорог от припаркованных транспортных средств.

«В случае наличия машин на дороге для их устранения будут привлечены экипажи ДПС», – сообщили в пресс-службе.

На этих выходных для очистки от снега автомобильных дорог, пешеходных переходов, тротуаров, мостов и автобусных остановок в Пскове задействованы 12 комбинированных дорожных машин, шесть бобкатов, четыре грейдера, девять ручных бригад по пять человек и семь тракторных машин МТЗ.

В вывозе снежных масс на специальную площадку в Ваулиных Горах с улиц города задействованы тонары, самосвалы и погрузчики.