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Общество

Еще два дня продлится сбор заявок на премию «Народное признание-2021»

4 декабря 2021 года, 10:48

6 декабря в 14.00 завершится прием заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2021», сообщает Псковское агентство информации. Заявки, которые придут организатору до этого времени, будут опубликованы на сайте до конца дня.

Еще два дня продлится сбор заявок на премию «Народное признание-2021»

В настоящее время на соискание премии уже подано около 100 заявок. Они поступили практически из всех муниципалитетов Псковской области.

Подать заявку любой желающий может по электронной почте premiya@informpskov.ru. Для этого необходимо прикрепить к письму заполненный бланк заявки и фотографию номинанта. Выдвигать претендентов на премию может каждый – главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

В этом году псковичи могут подать заявки на соискание премии в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Бизнесмен года», «Сервис», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Инициатива», «Призвание», «Талант», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, как выдвинуться, и где скачать бланк заявки, читайте на странице премии «Народное признание-2021».


После завершения приема заявок на сайте Псковского агентства информации начнется первый тур общественного голосования. По его результатам трое участников, которые наберут наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, продолжать борьбу уже во втором туре. В рамках него вместе с народным голосованием своим голоса за финалистов отдадут эксперты премии.

Учредитель «Народного признания» на протяжении многих лет выступает Псковское агентство информации.

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