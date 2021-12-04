Управляющие компании Пскова начнут штрафовать за неубранные от снега дворы

За неубранные от снежных масс дворовые территории в Пскове начнут штрафовать управляющие компании. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Он отметил, что после прошедшего на этой неделе в Псковской области достаточно сильного и многодневного снегопада, местами сопровождавшегося метелью, пришло множество обращений по теме уборки территорий от снега именно из Пскова.

«Борис Андреевич Елкин, городская администрация, подрядчики, отвечающие за уборку города, дорожные службы сделали всё возможное, чтобы максимально быстро расчистить основные магистрали и самые проходные пешеходные тротуары», – дал оценку произошедшей ситуации Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в настоящее время город Псков от снежных масс вручную убирают 80 человек. Кроме того, для этого задействовано и свыше 50 единиц специализированной техники. «Были организованы ночные смены, – то есть в целом работа шла практически в круглосуточном режиме», – уточнил он.

Михаил Ведерников также поблагодарил коммунальщиков и дорожников, которые вывезли за эти дни несколько тысяч кубометров снега. Он отметил, что в этом году о внезапно наступившей зиме в Пскове говорить нельзя.

«Другое дело, что местами не хватало техники – такая проблема есть, мы её видим, понимаем, обсуждаем её с Борисом Андреевичем», – подчеркнул глава региона.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил десяткам обращений о заваленных снегом псковских дворах. По его словам, многие городские управляющие компании на максимум выполнили свои обязанности, однако нашлись и те, кто решил не заметить прошедший снегопад.

«Уже разбираемся с ними адресно – безусловно будут штрафы, реакция со стороны контролирующих органов и соответствующих структур, – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это их прямая обязанность перед жителями, которую они должны выполнять в полном объеме и своевременно. Деньги за это они получают исправно».