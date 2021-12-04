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Общество

Михаил Ведерников обсуждает вопрос обновления электросетей Псковской области на федеральном уровне

4 декабря 2021 года, 09:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсуждает вопрос обновления электросетей на федеральном уровне. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Михаил Ведерников обсуждает вопрос обновления электросетей Псковской области на федеральном уровне

Источник: pixabay.com

Несмотря на оперативную работу энергетиков, как сообщил глава региона, проблема состояния энергосетей остается острой, и, чтобы решить ее, необходима федеральная поддержка.

«Сейчас детально обсуждаю этот вопрос с коллегами и руководством в Москве», – поделился Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что ситуация с отключением электричества была сложная – на пике без света оставались около 12 тыс. жителей Псковской области.

Основной причиной обрыва сетей, как рассказал губернатор, было налипанием мокрого снега.

«Для нашей во многом устаревшей энергосети такие осадки означают хронические аварии», – пояснил Ведерников.

Блэкаута удалось избежать благодаря тому, что заранее удалось заключить договоренность с руководством Россетей об усилении корпуса энергетиков, сообщил глава региона. В Псковскую область своевременно прибыли дополнительные бригады из Карелии, Вологды и Архангельска. Они во многом помогли увеличить темпы восстановительных работ.

«В этот раз энергетики работали особенно оперативно и профессионально, чутко реагировали на обращения жителей, за что хочу сказать им искренние слова благодарности», – сказал Михаил Ведерников.

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