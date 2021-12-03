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Общество

22 пешеходных перехода около образовательных учреждений обустроили в Псковской области с начала года

3 декабря 2021 года, 19:35

В Псковской области с начала 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обустроили 22 пешеходных перехода на автомобильных дорогах общего пользования вблизи образовательных учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

22 пешеходных перехода около образовательных учреждений обустроили в Псковской области с начала года

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Обустройство безопасных пешеходных переходов около детских садов и школ Псковской области ведется на протяжении уже трех лет. В 2020 году работы были проведены на 27 пешеходных переходах. В текущем году в девяти муниципалитетах обустроили 22 перехода.

Всего же за данный период было установлено 2 тыс. 900 метров пешеходного ограждения, 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания и дорожные знаки «Пешеходный переход».

В частности, в Порховском районе пешеходные переходы были обустроены в деревнях Славковичи, Дуброво, Хилово и Верхний Мост и в городе Порхов. В Псковском районе три перехода оборудовали в деревнях Середка, Соловьи и Родина. В Гдовском районе установка пешеходные ограждения и светофоры велась на дороге «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье» в деревне Добручи.

22 пешеходных перехода около образовательных учреждений обустроили в Псковской области с начала года

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Также пешеходные переходы оборудовали в деревнях Родовое, Новая Уситва и Качаново Палкинского района, в деревне Новый Изборск на дороге «Сенно – Новый Изборск – Печки» Печорского района и в поселке Идрица и деревне Мальково Себежского района.

В Великолукском районе безопасные переходы появились в населенных пунктах Переслегино и Демидово, в Островском районе – в городе Остров и в деревне Перевоз, в Дедовичском районе – в Дубровке (дорога «Порхов – Успенье») и в Красных Горках (дорога «Красные Горки – Бакач»).

Работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений велись ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Финансирование контракта – более 14 млн. рублей – велось из областного бюджета. 

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