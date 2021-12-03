22 пешеходных перехода около образовательных учреждений обустроили в Псковской области с начала года

В Псковской области с начала 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обустроили 22 пешеходных перехода на автомобильных дорогах общего пользования вблизи образовательных учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Обустройство безопасных пешеходных переходов около детских садов и школ Псковской области ведется на протяжении уже трех лет. В 2020 году работы были проведены на 27 пешеходных переходах. В текущем году в девяти муниципалитетах обустроили 22 перехода.

Всего же за данный период было установлено 2 тыс. 900 метров пешеходного ограждения, 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания и дорожные знаки «Пешеходный переход».

В частности, в Порховском районе пешеходные переходы были обустроены в деревнях Славковичи, Дуброво, Хилово и Верхний Мост и в городе Порхов. В Псковском районе три перехода оборудовали в деревнях Середка, Соловьи и Родина. В Гдовском районе установка пешеходные ограждения и светофоры велась на дороге «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье» в деревне Добручи.