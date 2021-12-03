На IX Форуме СОНКО «Содействие» представили проект Стругокрасненской школы

На IX Форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» педагог из Стругокрасненской школы представила реализуемый образовательным учреждением проект «Сороковой Бор – память партизанской славы».

О реализации данного проекта в рамках секции «Патриотическое воспитание молодежи» рассказала заместитель директора по социальным вопросам МБОУ «Струго-Красненская СОШ» Алена Лоташева. По ее словам, проект «Сороковой Бор – память партизанской славы» был разработан рабочей группой педагогов Стругокрасненской школы.

«Привлечение подрастающего поколения к сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны – наша обязанность. Деятельное участие ребят в различных проектах, в качестве волонтеров – лучший способ формирования гражданской позиции», – сообщила педагог.

Алена Лоташева отметила, что реализуемый образовательным учреждением проект направлен на вовлечение учеников школы в волонтерскую деятельность по сохранению памяти о подвиге партизанов Стругокрасненского района.

«Выпускники школы вспоминают о волонтерской работе в школьные годы, как о самом ярком событии школьной жизни! Считаю, что это лучшее подтверждение значимости этой работы», – уточнила классный руководитель 5В класса Стругокрасненской школы, участница рабочей группы по реализации проекта Татьяна Одинцова. По ее словам, волонтерское движение играет огромную роль в воспитании детей.

«Сороковой Бор – память партизанской славы» реализуется рабочей группой педагогов школы под руководством учителя Елены Александровой. Администрация Псковской области, по инициативе главы региона Михаила Ведерникова, несколько раз оказывала финансовую поддержку данному проекту.