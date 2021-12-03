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Общество

Формирование новой команды администрации Пскова стало одной из главных тем 41 выпуска «Псковского телеграма»

3 декабря 2021 года, 18:25

Ведущие Александр Машкарин, Максим Андреев и Антон Сергеев в 41-ом выпуске «Псковского телеграма» вновь обсудили итоги уходящей недели: назначение Бориса Елкина главой администрации Пскова, прошедший обильный снегопад в Псковской области, формирование новой команды городской администрации и принятие проекта региона в первом чтении областного Собрания депутатов.


Кроме того, речь зашла и о большом интервью депутата Госдумы от Псковской области, лидера псковских единороссов Александра Козловского Псковского агентству информации. Обсудили ведущие и очередной наносящий евробюрократами удар по традиционным ценностям, а также месячные итоги в Телеграм-каналах Псковской области.

«Псковский телеграм» – это видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

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