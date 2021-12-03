Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове с 3 декабря запрещен выход на лед водоемов

3 декабря 2021 года, 17:42

Выход на лед псковских водоемов запрещен с 3 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Соответствующее распоряжение было подписано Борисом Елкиным.

Запрет обоснован образованием на водоемах неустойчивой корки льда и установившейся минусовой температурой. Выход и выезд на лед транспортных средств в Пскове запрещен на весь период ледостава.

Кроме того, согласно данному распоряжению, с целью предупреждения выхода людей на лед организуется патрулирование береговой линии городских водоемов народными дружинами.

Также для детей, учащихся и их родителей в подведомственных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия, на которых буду разъяснены опасности, связанные с выходом на неокрепший лед водоемов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На IX Форуме СОНКО «Содействие» представили проект Стругокрасненской школы
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 декабря
Формирование новой команды администрации Пскова стало одной из главных тем 41 выпуска «Псковского телеграма»
Совершивший смертельное ДТП в Куньинском районе водитель фуры предстанет перед судом
Михаил Ведерников рекомендовал главам муниципалитетов запретить выход на лед
Более 10 миллионов обращений граждан обработали ЦУРы за год
Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб
Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе
По итогам ноября «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку