В Пскове с 3 декабря запрещен выход на лед водоемов

Выход на лед псковских водоемов запрещен с 3 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Соответствующее распоряжение было подписано Борисом Елкиным.

Запрет обоснован образованием на водоемах неустойчивой корки льда и установившейся минусовой температурой. Выход и выезд на лед транспортных средств в Пскове запрещен на весь период ледостава.

Кроме того, согласно данному распоряжению, с целью предупреждения выхода людей на лед организуется патрулирование береговой линии городских водоемов народными дружинами.

Также для детей, учащихся и их родителей в подведомственных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия, на которых буду разъяснены опасности, связанные с выходом на неокрепший лед водоемов.