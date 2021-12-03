Михаил Ведерников рекомендовал главам муниципалитетов запретить выход на лед

Запретить выход на лед рекомендовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников главам муниципалитетов. Такие документы необходимо издать до 4 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующее распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Псковской области в зимний период 2021–2022 годов» глава Псковской области, председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал 3 декабря.

Согласно данному документу, главам районов, городских поселений и округов рекомендовано установить запрет выхода на лед до 4 декабря и организовать работу оперативных групп, которые будут вести контроль за его соблюдением.

Силовым ведомствам и правоохранительным органам, а также региональному отделению Управления Росприроднадзора и главному управлению МЧС России по Псковской области рекомендовано также провести организационные и профилактические мероприятия.