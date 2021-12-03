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Общество

Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб

3 декабря 2021 года, 15:41

Фонарный столб на проводах повис над проезжей частью на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб

Фото: «КП-Псков»

Бетонный фонарный столб уличного освещения сломался у основания. На весу он держится только благодаря высоковольтным проводам.

Как сообщили «Псковской правде» в электросетевой компании, демонтаж опоры столба произведут до 17 часов текущего дня. После чего будет увеличен пролет проводов на линии. Благодаря этому уличное освещение на данном участке автодороги продолжит свою работу. Новую опору планируют поставить уже на следующей неделе.

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