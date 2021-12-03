Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб

Фонарный столб на проводах повис над проезжей частью на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Бетонный фонарный столб уличного освещения сломался у основания. На весу он держится только благодаря высоковольтным проводам.

Как сообщили «Псковской правде» в электросетевой компании, демонтаж опоры столба произведут до 17 часов текущего дня. После чего будет увеличен пролет проводов на линии. Благодаря этому уличное освещение на данном участке автодороги продолжит свою работу. Новую опору планируют поставить уже на следующей неделе.

