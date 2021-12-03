Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

По итогам ноября «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области

3 декабря 2021 года, 15:06

По итогам ноября газета «Псковская правда» получила индекс цитируемости 0,11 и вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», федеральные СМИ ссылались на издание в материалах о найденных поисковиками останках солдата Великой Отечественной войны, об участии псковичей в соревнованиях по триатлону и об извинениях псковского священника за поведения некоторых больных.

По итогам ноября «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области

По итогам прошедшего месяца самым цитируемым СМИ региона вновь стало Псковское агентство информации с ИЦ 20,51. На второй строчке стоит ПЛН с ИЦ 17,56, на третьей - ГТРК «Псков» с ИЦ 4,06, следом идет портал luki.ru с ИЦ 3,95. Замыкает ноябрьский ТОП-5 «АиФ Псков» с индексом цитируемости 2,05.

Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как газета «Известия», Lenta.ru, «АвиаПОРТ», «Эхо Москвы» и другие. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На IX Форуме СОНКО «Содействие» представили проект Стругокрасненской школы
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 декабря
Формирование новой команды администрации Пскова стало одной из главных тем 41 выпуска «Псковского телеграма»
В Пскове с 3 декабря запрещен выход на лед водоемов
Совершивший смертельное ДТП в Куньинском районе водитель фуры предстанет перед судом
Михаил Ведерников рекомендовал главам муниципалитетов запретить выход на лед
Более 10 миллионов обращений граждан обработали ЦУРы за год
Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб
Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку