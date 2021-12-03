По итогам ноября «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области

По итогам ноября газета «Псковская правда» получила индекс цитируемости 0,11 и вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», федеральные СМИ ссылались на издание в материалах о найденных поисковиками останках солдата Великой Отечественной войны, об участии псковичей в соревнованиях по триатлону и об извинениях псковского священника за поведения некоторых больных.

По итогам прошедшего месяца самым цитируемым СМИ региона вновь стало Псковское агентство информации с ИЦ 20,51. На второй строчке стоит ПЛН с ИЦ 17,56, на третьей - ГТРК «Псков» с ИЦ 4,06, следом идет портал luki.ru с ИЦ 3,95. Замыкает ноябрьский ТОП-5 «АиФ Псков» с индексом цитируемости 2,05.

Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как газета «Известия», Lenta.ru, «АвиаПОРТ», «Эхо Москвы» и другие. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.