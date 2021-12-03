Примерно 80 рабочих и 50 единиц техники круглосуточно убирают от снега Псков

Круглосуточно Псков от снега убирают около 80 рабочих и 50 единиц техники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Эти данные главе администрации Пскова Борису Елкину сообщили в рамках оперативного совещания по уборке города от снега.

«Снежная зима продолжается, и наша первоочередная задача – оперативно убирать город от снега. Необходимо объединить усилия и скоординировать эту работу, чтобы максимально эффективно и оперативно устранять последствия снегопада», – отметил Борис Елкин.

В ходе совещания было отмечено, что посменно в круглосуточном режиме в работе по зимнему содержанию улично-дорожной сети задействованы примерно 80 рабочих и около 50 единиц техники. Ежедневно около 5 тыс. кубометров снега вывозятся на специальную площадку в Ваулиных Горах.

В городских парках на данный момент работают 15 человек и 6 единиц техники. Подходы к детским садам и школам, подъезды к контейнерным площадкам и межквартальные проезды расчищают 9 единиц спецтехники муниципального учреждения «Служка благоустройства». Управляющие компании отвечают за дворовые территории.

По словам Бориса Елкина, к расчисткам заездов во дворы необходимо подключиться и дорожным организациям. Также от отметил, что в кратчайшие сроки требуется пройти грейдером улицы частного сектора, где обочины занимают снежные валы и отсутствуют тротуары.

Подрядчики подчеркнули, что уборку улиц Пскова значительно затрудняют припаркованные машины. Борис Елкин, в свою очередь, поручил проработать вопрос установки знаков, запрещающих в определенные дни парковаться. В это время коммунальные службы смогут расчищать от снежным масс городские территории.

Кроме того, глава администрации Пскова отметил, что большинство поступающих жалоб от жителей города, около 90% от общего числа, посвящены теме некачественной очистки дворовых территорий от снега. Наихудшая ситуация, по его словам, сложилась в УК «Микрорайон №11», «Микрорайон Западный», «Борисовичи», «Услуги ЖКХ», «Восьмой район», «Запсковье» и «Жилище».

«Призывать к ответственности больше не будем. Уведомления во все организации направлены. Если ситуация в ближайшие дни не поменяется, будем возбуждать производства по делам об административном правонарушении и штрафовать», – подчеркнул Борис Елкин.

Также он уточнил, что собственники жилья могут обращаться с жалобами на свои управляющие компании в контрольное управление администрации города Пскова и в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

На совещании также присутствовали руководители Контрольного управления, управления городского хозяйства и подрядные организации.