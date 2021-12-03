Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Примерно 80 рабочих и 50 единиц техники круглосуточно убирают от снега Псков

3 декабря 2021 года, 14:25

Круглосуточно Псков от снега убирают около 80 рабочих и 50 единиц техники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Эти данные главе администрации Пскова Борису Елкину сообщили в рамках оперативного совещания по уборке города от снега.

Примерно 80 рабочих и 50 единиц техники круглосуточно убирают от снега Псков

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Снежная зима продолжается, и наша первоочередная задача – оперативно убирать город от снега. Необходимо объединить усилия и скоординировать эту работу, чтобы максимально эффективно и оперативно устранять последствия снегопада», – отметил Борис Елкин.

В ходе совещания было отмечено, что посменно в круглосуточном режиме в работе по зимнему содержанию улично-дорожной сети задействованы примерно 80 рабочих и около 50 единиц техники. Ежедневно около 5 тыс. кубометров снега вывозятся на специальную площадку в Ваулиных Горах.

В городских парках на данный момент работают 15 человек и 6 единиц техники. Подходы к детским садам и школам, подъезды к контейнерным площадкам и межквартальные проезды расчищают 9 единиц спецтехники муниципального учреждения «Служка благоустройства». Управляющие компании отвечают за дворовые территории.

По словам Бориса Елкина, к расчисткам заездов во дворы необходимо подключиться и дорожным организациям. Также от отметил, что в кратчайшие сроки требуется пройти грейдером улицы частного сектора, где обочины занимают снежные валы и отсутствуют тротуары.

Подрядчики подчеркнули, что уборку улиц Пскова значительно затрудняют припаркованные машины. Борис Елкин, в свою очередь, поручил проработать вопрос установки знаков, запрещающих в определенные дни парковаться. В это время коммунальные службы смогут расчищать от снежным масс городские территории.

Кроме того, глава администрации Пскова отметил, что большинство поступающих жалоб от жителей города, около 90% от общего числа, посвящены теме некачественной очистки дворовых территорий от снега. Наихудшая ситуация, по его словам, сложилась в УК «Микрорайон №11», «Микрорайон Западный», «Борисовичи», «Услуги ЖКХ», «Восьмой район», «Запсковье» и «Жилище».

«Призывать к ответственности больше не будем. Уведомления во все организации направлены. Если ситуация в ближайшие дни не поменяется, будем возбуждать производства по делам об административном правонарушении и штрафовать», – подчеркнул Борис Елкин.

Также он уточнил, что собственники жилья могут обращаться с жалобами на свои управляющие компании в контрольное управление администрации города Пскова и в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

На совещании также присутствовали руководители Контрольного управления, управления городского хозяйства и подрядные организации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На IX Форуме СОНКО «Содействие» представили проект Стругокрасненской школы
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 декабря
Формирование новой команды администрации Пскова стало одной из главных тем 41 выпуска «Псковского телеграма»
В Пскове с 3 декабря запрещен выход на лед водоемов
Совершивший смертельное ДТП в Куньинском районе водитель фуры предстанет перед судом
Михаил Ведерников рекомендовал главам муниципалитетов запретить выход на лед
Более 10 миллионов обращений граждан обработали ЦУРы за год
Над проезжей частью по улице Советской Армии в Пскове повис фонарный столб
Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку