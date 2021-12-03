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Общество

Пять дворов отремонтировали в Пскове

3 декабря 2021 года, 13:46

Пять дворов в Пскове отремонтировали в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации города.

Пять дворов отремонтировали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

У дома № 15 на улице Генерала Маргелова, № 3 по переулку Олега Зобова, № 75 по Рижскому проспекту, № 65 по улице Юбилейной и № 38 на Октябрьском проспекте рабочие заменили бортовой камень, плиты и люки; отремонтировали покрытие проездов и тротуаров; отрегулировали высотное положение крышек колодцев, а также засеяли газон. Помимо этого, у дома № 3 по переулку Олега Зобова заасфальтировали новую парковку, а у дома № 75 на Рижском проспекте дополнительно установили «лежачий полицейский» и дорожные знаки.

Пять дворов отремонтировали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Заказчиком выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Оно также провел приемку выполненных работ. Подрядная организация – ООО «Доринстрой». Финансирование осуществлялось из городского бюджета.

Пять дворов отремонтировали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова
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