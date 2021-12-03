Телеграм-канал «Псковские новости» сохраняет тенденцию к увеличению индекса цитируемости

Телеграм-канал «Псковские новости» продолжает сохранять тенденцию к увеличению индекса цитируемости, о чем сообщает на канале.

«Псковские новости» оценили региональные Телеграм-каналы за ноябрь 2021 года.

В предоставленной таблице показано, что по сравнению с октябрем, количество подписчиков уменьшилось у ещё большего количества телеграм-каналов, несмотря на то, что информационная повестка ноября была, более насыщенной.

«Псковские новости», сохраняя тенденцию к увеличению индекса цитируемости, занимает по этому показателю первую строчку на региональном Телеграм-пространстве. Также показатель в более 100 ИЦ у ПЛН, Прикладной социопатии и канала Льва Шлосберга.

Однако Шлосберг продолжает терять подписчиков из-за своей позиции по отношению к «умному голосованию», а также «тотальной чистке «яблочных» рядов». За прошедший месяц его Телеграм-канал потерял еще 200 подписчиков. Подобная тенденция сохраняется уже третий месяц.

Другие псковские представители партии «Яблоко» также теряют аудиторию: подписчики отписываются от Владимира Жилинского, Николая Кузьмина, Дмитрия Пермякова. Пермяков заморозил свою активность в персональном канале.

Телеграм-канал с новостями ЧП «Псковская сводка» продолжает набирать подписчиков, собрав уже почти 3 тыс. человек. По итогам ноября «Сводка» почти догнала информационный канал ПЛН по дневному охвату и просмотрам за месяц, несмотря на меньший объем подписчиков.

В Телеграм-канале «Псковский спорт» с 18 ноября нет ни одного поста.

У Телеграм-каналов, посвященных ПсковГУ, наметилась конкуренция: неформальная Будка Барса и официальный канал «Псковский государственный университет».

Чтобы знать реальные новости вуза, «Псковские новости советуют» читать оба канала: «они дополняют друг друга, иногда подтролливают, но картинка университетской жизни от этого только полнее».