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Происшествия

52 бригады электриков круглосуточно работают в Псковской области

3 декабря 2021 года, 10:19

52 бригады энергетиков продолжают круглосуточную работу в Псковской области, несмотря непрерывный снегопад. Об этом сообщает Телеграм-канал «Россети Северо-Запад».

52 бригады электриков круглосуточно работают в Псковской области

Фото: pixabay

Чтобы быстрее вернуть электричество в отдаленные хутора области, пригласили энергетиков из других регионов. Карельские специалисты работают в псковских лесах, проходя в день с тяжёлым снаряжением по 10 км через сугробы и водоемы, чтобы найти повреждения на ЛЭП.

Бригада Алексея Иванова из Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обходит линию 10 кВ в Пушкиногорском районе.

Сильный снегопад 29 и 30 ноября нарушил электроснабжение в Псковской области, а 2 декабря в регион пришёл снежный циклон. Очередной снежный циклон ожидается в регионе 7 декабря.


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