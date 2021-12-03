52 бригады электриков круглосуточно работают в Псковской области

52 бригады энергетиков продолжают круглосуточную работу в Псковской области, несмотря непрерывный снегопад. Об этом сообщает Телеграм-канал «Россети Северо-Запад».

Чтобы быстрее вернуть электричество в отдаленные хутора области, пригласили энергетиков из других регионов. Карельские специалисты работают в псковских лесах, проходя в день с тяжёлым снаряжением по 10 км через сугробы и водоемы, чтобы найти повреждения на ЛЭП.

Бригада Алексея Иванова из Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обходит линию 10 кВ в Пушкиногорском районе.

Сильный снегопад 29 и 30 ноября нарушил электроснабжение в Псковской области, а 2 декабря в регион пришёл снежный циклон. Очередной снежный циклон ожидается в регионе 7 декабря.





