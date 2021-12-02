В ближайшие сутки в Псковской области выпадет до 10 сантиметров снега

До 10 сантиметров снега выпадет в Псковской области в ближайшие сутки. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, снегопад в регионе прогнозируется 2 и 3 декабря. Умеренный снег возможен в западных и центральных районах области, сильный – в юго-восточных.

«Мы ожидаем, что выпадет до 10 миллиметров осадков сегодня вечером и ночью, и завтра днём. Это примерно 10 сантиметров снега», – отметила Тала Нещадимова.

Температура воздуха в эти днем в течение суток будет держаться на отметке 0...-5 градусов. Три последующие дня, с 4 по 6 декабря, осадки не прогнозируются. 7 и 8 декабря из-за очередного циклона Псковскую область вновь накроет снег. Кроме того, ожидается и похолодание до -20 градусов.

Сильные снегопады в Псковской области прошли 29 и 30 ноября. За время непогоды в регионе выпало около 30 сантиметров снега. В связи с чем электроснабжение было нарушено в некоторых населенных пунктах. По состоянию на 10.00 2 декабря, без света в Псковской области оставались примерно тысяча жителей из 189 населенных пунктов. Восстановительные работы на данный момент продолжаются.