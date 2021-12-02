7 декабря Псковскую область вновь накроет снежный циклон

Циклон с умеренными и местами сильными осадками в виде снега вновь накроет Псковскую область 7 и 8 декабря. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По ее словам, сильный снег прогнозируется в южных районах области. Однако на этот раз осадков будет гораздо меньше, чем в предыдущий циклон, который накрыл Псковскую область с 29 на 30 ноября.

С 7 по 8 декабря в регионе температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...-7, -3...-8 градусов. Ночью похолодает до -5...-10 градусов.

2 и 3 декабря в Псковской области также прогнозируются осадки в виде снега. Температура по области в среднем будет держаться на отметке от 0 до -5 градусов. Сильный снег в эти дни возможен на юго-востоке области, умеренный – в западных и центральных районах. 4, 5 и 6 декабря по Псковской области осадков не ожидается.

После 8 декабря, как отметила Тала Нещадимова, в регионе ожидается похолодание. Дневные температуры будут держаться на отметке -5...-10 градусов.

«До 15-18 декабря синоптики прогнозируют зимнюю погоду со снегопадами, минусовыми температуры, хорошим северным, восточным, северо-западным ветром», – сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды