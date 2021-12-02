«Вы стали более сдержанной»: Псковичка покинула «Школу леди» после трех месяцев обучения

На 12 неделе обучения «Школу леди» социального проекта «Пацанки» покинула жительница Пскова Мария Лебедева. Новый выпуск шестого сезона проекта о девушках с непростыми судьбами вышел на телеканале «Пятница» 2 декабря. Третий месяц обучения в «Школе леди» завершился неделей ответственности и милосердия. В рамках нее ученицы сыграли в футбол с командой невидящих спортсменов, прогулялись с футболистами по улицам Москвы, научились быть толерантными, помогли пожилым людям освоить компьютер, а также приняли участие в соревновании за иммунитет для своей подруги. В этом испытании, которое заключалось в том, чтобы как можно дольше провисеть на перекладине, псковичка первой выбыла из борьбы. Девушка, которая хотела получить иммунитет для Марии продержалась гораздо дольше и упала с перекладин в воду предпоследней.

На церемонии определения того, кто покинет шоу, традиционно присутствовали все преподаватели «Школы леди»: директор школы – Лаура Лукина, заместитель директора – Мария Третьякова и преподаватель этикета – Татьяна Полякова.

На этой неделе худшими ученицами стали Анна Загвоздкина и псковичка Мария Лебедева. По словам директора школы, уроженка Пскова к концу третьего месяца обучения обладает теми качествами, которые присущи победительнице проекта «Пацанки». Однако, ей все еще не хватает четкой и принципиальной позиции.

«Иногда складывается ощущение, что вы подстраиваетесь под обстоятельства. Мы не можем разобраться, где же настоящая Мария Лебедева», – подчеркнула Лаура Лукина.

В ходе обсуждения достижений учениц на неделе директор «Школы леди» отметила, что «худшим ученицам» не хватит сил, чтобы успешно дойти до финала, и спросила у Марии и Анны, чего они, по собственному мнению, добились за весь период обучения. «На протяжении двенадцати недель в «Школе леди» я научилась коммуницировать, общаться спокойно, выслушивать людей, поддерживать их, смогла многое узнать, то, что не знала за пределами проекта. Работаю над собой и буду продолжать это делать», – прокомментировала Мария Лебедева.

Кроме того, псковичка отметила, что основной целью ее нахождения в проекте на данный момент является попытка разобраться в себе, в своей мнительности. И для этого, по ее словам, необходимо больше времени, чем пройденные двенадцать недель. В ответ директор школы уточнила, что перед церемонией преподаватели сравнивали Марию в первой половине своего обучения и на данный момент. Прогресс, по словам Лауры Лукиной, у псковички есть, однако в последнее время от нее не исходит никакого желания в стремлении меняться.

«Вы действительно стали более сдержанной. Мы уже долгое время не слышим от вас слов сожаления после очередного бокала, но увы, очевидно и то, что конкуренция очень велика. И с сегодняшнего дня вы будете бороться не с вашими одноклассницами за звание лучшей ученицы «Школы леди», а с соблазнами за пределами «Школы леди». Мы уверены, и я лично очень хочу, чтобы вы одерживали только победы», – отметила преподаватель этикета Татьяна Полякова и попросила сдать брошь ученицы школы дворецкому. Уезжая, Мария Лебедева поделилась, что ей обидно не пройти в финал, однако главное для нее – это все-таки помощь психолога, преподавателей и всего коллектива, которую девушка получила за все время обучения. Также псковичка отметила, что хотела пройти путь своего преображения и изменения до конца, но на последней неделе, возможно, она где-то могла не доработать, а где-то и вовсе перестараться.