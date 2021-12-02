Преподаватель ПсковГУ объяснила, почему «кеш» и «хештег» надо писать через «е»

О том, почему слова «кеш» и «хештег» надо писать через «е», в эфире ПАИ-live рассказала доцент кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного, кандидат филологических наук ПсковГУ Зинаида Митченко.

По ее словам, тенденция написания не с буквой «е», а с «э» является признаком заимствованного слова. «Когда заимствованное слово входит в систему заимствующего языка, оно проходит освоение как по пути произношения, по пути вхождения в грамматику языка, так и по пути написания (орфографическое освоение)», – уточнила Зинаида Митченко.

Она подчеркнула, что написание слов с буквой «е» – знак освоенности, который позволяет избегать признака заимствования. «А вас никто и не просит произносить мягко, вы можете произносить твердые согласные, но на письме мы отражаем это с помощью буквы «е»», – отметила доцент.

Язык, по словам Зинаиды Митченко, выступает развивающимся явлением, и каждый обыватель является активным участников всех процессов, которые происходят в лексике. «Появились новые реалии, новые наименования, мы ими активно пользуемся в своей речи. Но когда дело доходит до письменной коммуникации, то встает вопрос, как правильно написать это слово», – подчеркнула спикер.

Доцент ПсковГУ также отметила, что довольно часто обывателя и специалиста в затруднение ставит множественность вариантов написания различных слов. Особенно когда их несколько. При этом правильное написание слов обеспечивает эффективную письменную коммуникацию.

Подробнее о том, как меняется русский язык и какие новые правила собираются ввести, читайте в материале ПАИ – «Консерваторы русского. Будем ли писать «корова» через А».