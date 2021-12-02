«Псковская правда» выберет самый новогодний офис

«Псковская правда» запускает конкурс на самое красивое оформление рабочего места. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса Псковской области. Победитель получит в подарок пакет рекламы: недельное размещение на радио «7 небо» и три новости в интернет-газете «Псковская правда».

Для того, чтобы стать участником конкурса нужно украсить свой офис к Новому году, сфотографировать или снять ролик, прислать снимки и видео необходимо на почту: pravda@pravdapskov.ru

Каждое фото будет размещено в социальных сетях «Псковской правды» под тегом #новогоднийофис_пп.

Выбирать лучшую работу будет жюри, в которое вошли архитектор-дизайнер и общественный деятель Сергей Станкевич, коммерческий директор Медиахолдинга Псковской области Лилия Лишевская, главный редактор Псковского агентства информации Александр Машкарин, главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев, креативный редактор ПАИ Алена Комарова, главный редактор «КП Псков» Ольга Чернышева. Победители будут определены 28 декабря.